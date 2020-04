Valentini: «Le parole di Diaconale contro la Juventus inaccettabili»

Valentini, le parole dell’ex dirigente della Figc in merito a quanto detto dal portavoce della Lazio Arturo Diaconale

Fanno e continueranno a far discutere le parole di Arturo Diaconale nei confronti dell’operato della Juventus. Antonello Valentini, ex dirigente della Figc, ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio.

«Si fa fatica a parlare di calcio giocato. Ma abbiamo il dovere, anche per tenere acceso l’entusiasmo, di crederci. La Federazione sta facendo molto bene, coordinando le esigenze di tutte le leghe. Però ho sentito diverse volgarità da parte dei protagonisti. Quando il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, dice che la Juve vorrebbe annullare il campionato per dedicarsi solo alla Champions è inaccettabile. Avvelenare i pozzi non fa bene. Se non si gioca, non dovrebbe essere assegnato».