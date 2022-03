Vezzali dura: «Il movimento calcistico italiano va riformato»

Valentina Vezzali, Sottosegretaria dello Sport, ha analizzato la mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale: urgono riforme

A margine dell’inaugurazione degli impianti sportivi di Montelupone, la Sottosegretaria Valentina Vezzali ha così parlato del momento vissuto dal calcio italiano.

LE PAROLE – «Ritengo che il calcio abbia bisogno di una serie di riforme per essere rilanciato. Veniamo da una settimana delicata con il risultato della Nazionale che non è stato quello che tutti noi italiani ci aspettavamo e questo ci impone una riflessione. Domani si terrà il primo tavolo con tutto il mondo istituzionale che cercherà di prendere delle misure importanti per rilanciare il sistema».