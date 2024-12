Valentin Gomez Lazio, non solo la Premier ma altre due pretendenti allarmano Fabiani per il giovane argentino

Valentin Gomez Lazio, il giovane calciatore argentino è il desiderio di diversi club europei e non solo oltre alla società biancoceleste: i dettagli

Il calciomercato invernale non è ancora iniziato ma già da questi giorni cominciano a susseguirsi notizie e indiscrezioni relative alle possibili trattative che riguardano anche la Lazio. Il club biancoceleste infatti, come è noto in queste ultime ore, è sulle tracce del giovane Valentin Gomez il quale è seguito anche da Boca e River ma anche da Leicester e notizia di questi minuti riportata da Espn Corinthians, Palmeiras e Flamengo