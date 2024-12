Valentin Gomez Lazio, un club di Premier vuole anticipare Fabiani ed assicurarsi il calciatore: i dettagli

Valentin Gomez Lazio, un club di Premier vuole anticipare i tempi e assicurarsi il calciatore sul quale ce forte l’interesse dei biancocelesti

Nonostante manchino alcuni giorni alla sessione invernale di calciomercato, la Lazio inizia già a lavorare per assicurare a Baroni la rosa adeguata per il proseguo stagionale. Uno dei nomi sul quale sta puntando in queste ore il club biancoceleste è quello di Valentin Gomez, giocatore argentino che ha colpito molto Fabiani. Secondo quanto riporta il The Sun però oltre al club capitolino ci sarebbe forte anche il Leicester, che vuole anticipare i tempi con un offerta di 10 milioni