Valentin Carboni: «Ecco perchè ho scelto l’OLYMPIQUE MARSIGLIA»

Le parole di Valentin Carboni, ex obiettivo di calciomercato Lazio, finisto poi al Marsiglia: «Questo è stato decisivo per decidere»

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo calciatore del Marsiglia, Valentin Carboni, ex obiettivo del calciomercato Lazio, ha dichiarato:

SCELTA MARSIGLIA – «Sicuramente la presenza di tanti argentini ha influenzato, è importante avere amici che possono aiutarti con la lingua e con l’ambientamento. Ma sono qui anche per il valore del club che mi ha cercato a lungo e per l’allenatore che mi ha sempre voluto. Questa cosa è importante per me e voglio ripagare la loro fiducia».

MONZA – «È stata una bella stagione, anche se difficile perché c’è stata molta concorrenza, ma dove ho imparato molto. È stato il mio primo passaggio tra i professionisti, anche se in un campionato che conoscevo. Ringrazio il Monza per quanto ha fatto per me».

DE ZERBI – «Mi piace molto l’idea di gioco di De Zerbi, giocare dietro la punta mi piace di più ma cercherò di seguire le indicazioni del mister e di farmi trovare pronto. Per sabato ci sarò, ho subito un colpo in allenamento ma sarò presente; non è nulla di che, dovrei essere disponibile».

AMBIENTAMENTO – «Sì. Sin dai primi giorni ho visto che è un ottimo gruppo, va tutto nel miglior modo possibile sin qui».

PRESSIONI – «È successo tutto molto velocemente, però cerco di rimanere sempre coi piedi per terra, seguendo gli obiettivi personali e del club. La mia famiglia mi aiuta molto, so delle aspettative intorno a me ma cerco più che altro di divertirmi e fare del mio meglio. Poi, quel che sarà sarà».

COPA AMERICA – «È stata un’esperienza incredibile, bellissima; non la dimenticherà mai. Si apprendono tante cose ogni giorno da questi giocatori, non solo quelli citati ma anche gli altri. Ho cercato di imparare da tutti negli allenamenti. Penso che sia importante anche questo, pur non avendo giocato molto».

RAPPORTO COL PADRE – «La relazione con lui e i miei fratelli è ottima, cerchiamo di approfittare di tutto quello che ci capita. La cosa più importante è questa, perché la carriera non è così lunga».