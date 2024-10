Valdifiori: «In questa Lazio Baroni ci sta mettendo del suo. Sarri? Non so se è successo questo»

Valdifiori, ex centrocampista tra le altre di Napoli ed Empoli, ha così parlato di Sarri e del tecnico della Lazio Baroni: le sue dichiarazioni

Mirko Valdifiori ha parlato così a Tv Play del tecnico della Lazio Marco Baroni e dell’ex allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «Baroni alla Lazio ci sta mettendo dal suo. Non so se Sarri e la squadra abbiano creato qualche frizione. Gestire tanti giocatori dopo 2-3 anni, ci sta che qualche rapporto si rovini. Baroni ci ha messo del suo e sta facendo molto bene. Più maniacale Sarri o Conte? Tutti e due. Preparano ogni minima cosa, falli laterali, palle inattive. A Empoli ci siamo salvati con i calci piazzati, ma erano tutti preparati. Sarri? Non dico che la Fiorentina non era una buona squadra».