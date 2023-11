Valdifiori: «Non ce l’ho con Sarri. Ma penso a quanto…». Le parole dell’ex centrocampista di Empoli e Napoli, oggi in forza alla Vis Pesaro

Intervistato da Notizie.com, l’ex centrocampista di Empoli e Napoli, oggi in forza alla Vis Pesaro, Mirko Valdifiori, è tornato a parlare del suo altalenante rapporto con Maurizio Sarri, che l’ha allenato durante le esperienze in Toscana e in Campania. Le sue parole.

PAROLE– «Non ce l’ho con Sarri, ci mancherebbe. Penso sempre a me, sono arrivato con lui a Napoli, avevo il vantaggio di conoscerlo già e potevo fare meglio. Sono partito titolare, lui all’inizio voleva insistere con il 4-3-1-2, ma la squadra era più ritagliata per un 4-3-3. Non abbiamo fatto bene nella prima fase, poi ha cambiato modulo e Jorginho ha fatto benissimo. Era difficile togliergli il posto visto il campionato che ha fatto. Ho cercato di sfruttare le chance a disposizione. Non porto rancore a nessuno, anzi, penso a quanto potessi fare di più personalmente. Diciamo che l’inizio, con tutto quello che è successo anche dal punto di vista tattico, ha compromesso la mia annata. Ma ho un grande ricordo, voglio sottolinearlo. Porto i tifosi del Napoli nel cuore, mi danno ancora affetto quando mi incontrano ».