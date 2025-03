Vagnati a Dazn: «La battuta di Lotito su Casadei? Io faccio il mio lavoro e sono contento che Cesare abbia scelto noi»

Vagnati, il dirigente granata ha rilasciato alcune sue considerazioni della vigilia soffermandosi in modo particolare alle parole di Lotito

Ai microfoni di Dazn alla vigilia della partita esterna dell’Olimpico contro la Lazio, Vagnati rilascia alcune sue considerazioni nel pre gara e si sofferma sulle parole di Lotito riguardo Casadei. Ecco come risponde il ds granata

PAROLE – Non mi piace parlare prima, dobbiamo volare bassi ma siamo contenti del periodo. Il mercato ci ha dato buone risorse. Nel mercato dovevamo rafforzare le zone che nel 3-5-2 non c’erano come nel 4-2-3-1 come Elmas e Casadei che sono stati investimenti importanti. Ricci? Battuta di Lotito? Faccio il mio lavoro, gli altri fanno le loro cose, ognuno ha le proprie esigenze, Cesare per noi è importante. Le altre squadre fanno la loro gara, ho rispetto di tutti, sono contento che sia voluto venire fortemente al Torino