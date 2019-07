Vagnati, ds Spal: «Petagna? Vedremo cosa succederà» E su Bonifazi…

Le parole del direttore sportivo della Spal

La Lazio ha già acquistato Manuel Lazzari dalla Spal dopo un lungo anno di corteggiamento, di ieri è invece l’interesse dei biancocelesti anche per Bonifazi. Oggi il ds dei ferraresi Davide Vagnati ha parlato di mercato, trattando anche l’argomento Petagna, ai microfoni di Sky Sport: «È normale che ci sia interesse su un giocatore che ha segnato 16 gol. Petagna è un ragazzo di grande sensibilità e siamo contenti di averlo. Vedremo cosa succederà sul mercato, me per noi è una pedina fondamentale».

BONIFAZI – «Se si potrà fare il discorso di Bonifazi saremo felici. In questi anni lo abbiamo valorizzato, prendendolo in Serie B dove ha fatto bene, poi è tornato a Torino dove ha giocato poco o niente e l’anno scorso da noi si è rilanciato. Abbiamo piacere di parlare di una nuova possibilità a Ferrara, vediamo se è una cosa fattibile nel più breve tempo possibile perchè altrimenti, come è giusto che loro facciano le giuste valutazioni, le faremmo anche noi».

FARES – «Per Fares in questo momento non abbiamo piacere di fare trattative, perché è un giocatore che deve terminare ancora un processo di crescita. Siamo convinti che possa darci ancora molto, quindi di scambi con Fares non ne parliamo».