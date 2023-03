Uno dei figli di CR7 bullizzato e picchiato a scuola. Le parole di Georgina

La fidanzata di Cristiano Ronaldo racconta l’episodio increscioso che ha visto protagonista uno dei figli della coppia

Ai microfoni di El Hormiguero ha parlato la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina, la quale racconta di un episodio grave che ha visto coinvolto uno dei figli della coppia

PAROLE – A scuola li picchiano e non si difendono perché gli ho insegnato a non farlo e gli ho dato una certa educazione. Non vorrei mai che i miei figli andassero in giro a fare a botte con altri bambini. Amo i bambini, sono molto organizzata, ma non quelli di tutti gli altri.

Noi mamme conosciamo molto bene i nostri figli e abbiamo la pazienza di educarli e dedicare loro il tempo. Hanno personalità molto diverse. Uno dei miei figli è tornato a casa piangendo perché era stato picchiato a scuola