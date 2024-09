Lazio, RINNOVATA la partnership con Unidata: il COMUNICATO della società biancoceleste e i dettagli dell’accordo

La Lazio ha comunicato il rinnovo fino al 2027 della partnership con Unidata. Di seguito la nota ufficiale del club:

COMUNICATO – Unidata, Internet Service Provider attivo anche nei servizi Cloud e IoT, e S.S. Lazio annunciano il rinnovo della partnership per 3 stagioni sportive. Fino al 2027 Unidata continuerà dunque a supportare il club biancoceleste in qualità di Technology Partner.

Fondata a Roma nel 1985 e cresciuta fino ad una dimensione nazionale che la vede oggi il principale Internet Service Provider (ISP) a controllo italiano attivo in tutti i settori – Privati, Aziende, Pubblica Amministrazione e Wholesale – Unidata condivide con la S.S. Lazio un profondo radicamento nel territorio laziale, dove già oltre 20 anni fa cominciò a posare la propria fibra ottica per cablare la regione.

Grazie a questa collaborazione Unidata metterà a disposizione infrastrutture IT all`avanguardia e soluzioni tecnologiche avanzate a supporto delle esigenze digitali della squadra e dei suoi tifosi, garantendo la massima efficienza e sicurezza dei sistemi informatici del club. Unidata contribuirà così a sostenere la squadra in tutte le sue sfide, grazie a soluzioni IT di alta qualità che rispondono alle crescenti esigenze del mondo dello sport.

“Siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso con la S.S. Lazio, un’istituzione storica del calcio italiano e una realtà con cui condividiamo anche un forte legame con la città di Roma e il Lazio. La nostra partnership rappresenta un impegno comune verso un’eccellenza basata su dinamicità, velocità e stabilità, elementi chiave sia nel campo delle performance sportive che in quello dell’innovazione tecnologica”, dichiara Renato Brunetti, presidente e amministratore delegato di Unidata.

“L’attenzione di un’azienda importante come Unidata ci rende orgogliosi – afferma il Responsabile Marketing della Lazio, Marco Canigiani – Continueremo nei prossimi anni nella direzione già tracciata, con l`obiettivo di sviluppare insieme servizi e soluzioni tecnologiche avanzate“.