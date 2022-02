Under 17, i convocati della rappresentativa di Lega Pro per l’amichevole con la Lazio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Under 17 della rappresentativa di Lega Pro Arrigoni ha diramato i convocati per l’amichevole con la Lazio

Daniele Arrigoni, allenatore della rappresentativa di Lega Pro Under 17, ha diramato i convocati per l’amichevole contro i pari età della Lazio che si disputerà mercoledì 9 febbraio alle 15 al Centro Sportivo Green Club di Via Fratelli Maristi a Roma.

Portieri: Matteo Galassi (Cesena), Samuele Benedetti (Reggiana), Antonio Chilà (Catanzaro).

Difensori: Manuel Crosara (Triestina), Marco Alessandro Susanu (Padova), Benedikt Rottensteiner (Sudtirol), Mattia Nunzio Grassia (Giana Erminio), Mattia Nunzio Pecoraro (Gubbio), Mattia Brevini (Reggiana), Vincenzo Mattia Rana (Bari), Nicolò Piacentini (Piacenza), Simone Lambiase (Bari), Matteo Langella (Virtus Entella).

Centrocampisti: Jacopo Bacci (Padova), Giacomo Ghinelli (Cesena), Giacomo Pauselli (Gubbio), Alessio Gallucci (Teramo), Raphael Kofler (Sudtirol), Riccardo Agnesi (Fermana).

Attaccanti: Andrea Crispino (Modena), Nicolò Amadori (Cesena), Mattia Angeloni (Albinoleffe), Matteo Guido Capozzi (Imolese).