Umtiti, addio al Barcellona: su di lui c’è una squadra di Serie A

Umtiti è uno dei nomi più fatti per il calciomercato della Lazio. Stavolta, il difensore può arrivare in Serie, ma alla Fiorentina

Umtiti è uno dei tanti tormentoni che ha visto la Lazio. Il difensore del Barcellona è stato ripetutamente accostato alla società capitolina senza – di fatto – avvicinarsi mai.

Secondo L’Equipe, il difensore è pronto a lasciare il Barcellona e il suo futuro potrebbe essere davvero in Italia, ma non in biancoceleste: su di lui c’è la Fiorentina che vorrebbe aggiudicarselo tramite la formula del prestito.