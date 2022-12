Ultras Lazio, inaugurata la nuova sede: il comunicato

Gli Ultras della Lazio, tramite un comunicato ufficiale, hanno annunciato l’apertura della loro nuova sede: i dettagli

Con una nota ufficiale sui propri profili social, gli Ultras della Lazio hanno annunciato l’apertura della loro nuova sede:

«L’attesa è finita, finalmente ci siamo, la nostra nuova sede è pronta e andrà inaugurata nel migliore dei modi… tra laziali! Appuntamento fissato per sabato 17 dicembre, dalle ore 17, vi aspettiamo in Via Gregorio VII 492.

Abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli per rendere questa giornata perfetta. I laziali hanno di nuovo una cosa dove poter condividere fratellanza e spirito di goliardia ogni giorno.

La sede rimarrà aperta per tutto il periodo natalizio, con la possibilità di acquistare e regalare il nuovo materiale “Noi oltre 365”. Tutti in sede!

(Ps. Si pregano i laziali di parcheggiare in maniera decente fuori la sede ed evitare di bloccare la strada).

Ultras Lazio!».