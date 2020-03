Ultras Lazio, ecco quanto raccolto per l’Ospedale di Civitavecchia

Emergenza Coronavirus, gli Ultras Lazio hanno raccolto 8mila euro in sette giorni: i fondi sono per l’Ospedale di Civitavecchia

Anche gli Ultras Lazio hanno risposto presente nella lotta all’Emergenza Coronavirus. Sempre in prima linea quando si tratta di solidarietà e attenzione per il prossimo. Stavolta, l’iniziativa proposta – che ha coinvolto anche numerose glorie biancocelesti – era per la raccolta di fondi per l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Come riporta il Corriere dello Sport, i ragazzi della Curva Nord sono riusciti a mettere insieme 8mila euro in sette giorni: denaro destinato per l’acquisto di materiale destinato al reparto di rianimazione.