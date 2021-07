Ultime Notizie Serie A: visite mediche per Giroud, parla Dal Pino

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.20 – Staff e Prima Squadra dell’Empoli ha ricevuto prima dose del vaccino – Ecco la nota del club. La notizia

Ore 14.00 – Sabatini: «Non è che Mihajlovic ha bocciato Diego Costa…» – Parla il dirigente del Bologna. Le parole

Ore 13.00 Florentino Perez, spunta un altro audio – Il presidente del Real Madrid si scagliò anche contro Guti. La notizia

Ore 12.40 – Mahrez: «Amo l’Inghilterra, non voglio andarmene» – Le parole dell’attaccante del Manchester City. Le dichiarazioni

Ore 12.20 – Ultime notizie Serie A, Lazzari: «Felice dell’arrivo di Sarri, posso giocare nella difesa a quattro» – Il laterale della Lazio allontana le voci di mercato. Le parole

Ore 12.00 – CHECK OUT – La cavalcata vincente dell’Italia – I cinque momenti chiave della vittoria dell’Europeo. Il video

Ore 11.45 – Bruno Fernandes: «Il mio Europeo non è stato all’altezza» – Le parole del centrocampista del Manchester United. Le dichiarazioni

Ore 11.00 – Serie A: Spezia, calciomercato bloccato dalla Fifa per due anni – Ecco il perché. La notizia

Ore 10.30 – Fonseca: «Serie A tra i campionati migliori» – Parla l’ex tecnico della Roma. Le parole

Ore 10.00 – Arthur si opera – Il centrocampista brasiliano andrà sotto i ferri e dovrà stare fuori per un lungo periodo. Ecco i tempi di recupero.

Ore 9.45 – L’Italia vuole Euro2028 – La FIGC starebbe pensando di ospitare Euro2028. Ecco il piano di FIGC.

Ore 9.30 – Gelo per il rinnovo di Insigne – Non si muove nulla a Napoli tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del capitano azzurro. Le ultime.

Ore 9.15 – Sbocca l’amore tra Luis Alberto e Sarri – Subito feeling tra lo spagnolo e il tecnico biancoceleste, ma il futuro del Mago continua ad essere in bilico. Le ultime.

Ore 9.00 – L’appello di Paolo Dal Pino – Il presidente della Lega Serie A ha parlato al Corriere della Sera dell’apertura degli stadi. Le sue parole.

Ore 8.45 – Svelato il futuro di Cristiano Ronaldo – Sembrano diradarsi le nuvole intorno al futuro di Cristiano Ronaldo alla Juve. La decisione del portoghese.

Ore 8.30 – Giroud inizia le visite mediche con il Milan – Di prima mattina l’attaccante francese è arrivato alla clinica “La Madonnina” per iniziare le visite mediche. IL VIDEO.

Ore 8.20 – Montella illustra il prossimo campionato – L’ex tecnico della Fiorentina ha parlato della prossima Serie A ai nastri di partenza. Le sue parole.