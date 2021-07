Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.30 – Mancini paragona Chiello e Fede – In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro spende parole al miele per la Pellegrini. Le sue parole

Ore 12.00 – Posti a scacchiera allo stadio? – La FIGC sta vagliando varie soluzioni per quel che concerne la riapertura degli stadi e la possibile capienza. La notizia

Ore 11.30 – Sarri tira le somme – Al termine della prima fase di ritiro, il tecnico della Lazio esprime la sua soddisfazione per il ritorno in panchina. Le sue parole

Ore 10.45 – Sirigu cuore azzurro – Il portiere sardo è ritornato sul successo a Euro 2020 e parlato anche del suo possibile futuro. Le sue parole

Ore 10.05 – Juventus, Allegri “toglie” la fascia a Bonucci: il motivo – In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci non avrà i gradi di capitano: il motivo

Ore 9.25 – Napoli, Spalletti si impone: sono quattro i suoi intoccabili – il tecnico ha indicato quattro calciatori intoccabili che non dovranno muoversi da Napoli in vista della prossima Serie A Le ultime notizie

Ore 8.40 – Inter, Inzaghi plasma il nuovo Lukaku e lo avvicina alla porta – Simone Inzaghi pensa di cambiare il modo di stare in campo di Lukaku: meno scatti e più vicino alla porta. La notizia

Ore 8.20 – Green pass obbligatorio per i tesserati: l’unico modo per salvare il calcio italiano – Dal Consiglio Federale ecco la proposta del Green pass obbligatorio per i tesserati per salvaguardare il calcio in tutte le sue declinazioni. L’editoriale