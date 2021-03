Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.42 – Crotone, esonerato Stroppa – Il Crotone ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. La notizia è stata annunciata dal club: «Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera».

Ore 13.33 – L’ASL conferma l’isolamento del Torino – Il direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco ha parlato all’ANSA commentando la possibilità che domani il Torino affronti la Lazio all’Olimpico di Roma: «Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile».

Ore 12.44 – Lazio-Torino, gli ultimi aggiornamenti – Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Lega Calcio sta prendendo in considerazione l’ipotesi di far disputare Lazio-Torino nella serata di mercoledì anziché domani alle 18:30. LA SITUAZIONE

Ore 11.55 – Lazio, infortunio Lazzari – Le condizioni di Manuel Lazzari tengono in ansia la Lazio dato che il giocatore rischia di saltare Juve e Bayern Monaco. I dettagli

Ore 10.44 – Roma, altri movimenti in dirigenza – Dopo l’addio di Francesco Calvo, i dirigenti della Roma continuano la ricerca per trovare un profilo valido da inserire nel reparto marketing giallorosso. Secondo Il Tempo tra i profili valutati c’è anche una vecchia conoscenza: si tratta di Christoph Winterling, che è stato già direttore commerciale della Roma sotto la gestione Pallotta (dal 2012 al 2014) e da circa 3 anni è direttore marketing del Bologna.

Ore 10.00 – Sampdoria, il punto sui rinnovi – Il Secolo XIX fa il punto sui rinnovi in casa blucerchiati. Ecco la situazione su Audero, Ferrari, Verre e Gabbiadini.

Ore 9.30 – Parla il presidente dell’AIA Trentalange – Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: «Orsato a 90° Minuto?. È stato un buon inizio, i messaggi sono passati. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma penso che se si trasmette l’aspetto più umano e sensibile dell’arbitro è meglio per tutti». L’INTERVENTO INTEGRALE.

Ore 9.15 – Inter, calendario in discesa – Il calendario sorride ai nerazzurri fino a metà maggio. Ecco il motivo.

Ore 9.00 – La carica di Italiano – Il tecnico dello Spezia ha parlato sulle pagine di Repubblica della salvezza della sua squadra: «Se ci salviamo sarà più di uno scudetto, oltre che una svolta per le nostre carriere. Anche perché i risultati li stiamo ottenendo giocando bene». LE SUE PAROLE.

Ore 8.45 – Pirlo pensa ad un nuovo ruolo per Chiesa contro lo Spezia – Pirlo lo ha provato anche da seconda punta in allenamento, e chissà che non possa essere una soluzione d’emergenza più efficace rispetto a Kulusevski.

Ore 8.30 – Lazio-Torino sempre più a rischio – Secondo La Gazzetta dello Sport il match dell’Olimpico è sempre più a rischio. I dettagli.