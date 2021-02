Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.15 – Torino, allenamento sospeso: ipotesi nuovi casi Covid – Dopo le tre positività della scorsa settimana, il Torino si è trovato costretto a sospendere l’allenamento odierno a causa di altri ipotetici contagi da Covid-19. Il comunicato

Ore 12.37 – Lazio, Reina: «Con Inzaghi mi trovo alla grande. Champions competizione speciale» – Sulle pagine de L’Equipe, il portiere della Lazio ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi e delle sue esperienze in Champions League. L’intervista

Ore 11.43 – Ibrahimvoic a Sanremo, aggiornamenti – Intervenuto in diretta su RTL 102.5 alla trasmissione “W l’Italia”, Amadeus ha parlato della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo: «Ibrahimovic lo riscoprirete. Lui è un tipo molto simpatico. Sarà con noi il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Il mercoledì tornerà per giocare la partita del Milan contro l’Udinese».

Ore 11.14 Medel al Boca Juniors? – Il Boca Juniors avrebbe contattato Gary Medel per convincerlo a trasferirsi in Argentina ma il Bologna blinda il suo giocatore. La situazione

Ore 11.01 – Nkoulou verso la Premier League – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Nicolas Nkoulou non rinnoverà il proprio contratto con il Torino in scadenza nel prossimo giugno. Per il centrale sarebbero diverse le sirene provenienti dalla Premier League, sua probabile prossima destinazione.