Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.15 – Torino, Cairo: «Ero legato a Giampaolo ma ho scelto Nicola per questo» – Urbano Cairo, presidente del Torino, accoglie Davide Nicola: ecco le sue parole sul nuovo tecnico che sostituisce Giampaolo. (CLICCA QUI)

Ore 13.00 – Conferenza stampa Nicola: «Sfida speciale, grande rispetto per Giampaolo» – Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino: ecco le parole del tecnico granata che si presenta ai suoi tifosi e alla stampa. (CLICCA QUI)

Ore 12.20 – Arbitri 19^ giornata Serie A – Sono state comunicate le designazioni per il 19° turno di Serie A: il big match tra Milan e Atalanta assegnato a Mariani. LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11.15 – Ribery, addio alla Fiorentina – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’avventura di Franck Ribery alla Fiorentina è destinata a concludersi al termine della stagione. Il contratto del francese scade a giugno ed entrambe le parti non sono intenzionate a rinnovarlo. Si prospetta per lui un ritorno in Bundesliga.

Ore 10.33 – Lazio, le condizioni di Luis Alberto – Buone notizie dal fronte Luis Alberto. Lo spagnolo ieri sera è stato dimesso dalla clinica Paideia dopo l’intervento all’appendice e ora inizierà il recupero per tornare in campo quanto prima: dipenderà dai punti di sutura, appena rimarginati il numero 10 potrà riprendere l’attività al massimo. I medici hanno ordinato un riposo assoluto per una settimana-dieci giorni e poi potrà tornare ad allenarsi.

Ore 9.52 – Roma, i possibili sostituti di Fonseca – Paulo Fonseca resta in bilico e secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport per il tecnico della Roma sarà decisiva la gara di sabato contro lo Spezia in campionato. Per quanto riguarda la lista dei possibili successori, al momento Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono considerati come i principali candidati. Resta valida anche la pista che porta a Luciano Spalletti così come Leonardo Jardim, ex tecnico del Monaco, viene tenuto in considerazione.

Ore 9.22 – Assemblea di Lega – Nella giornata di oggi è prevista un’assemblea della Lega Calcio per rinnovare le cariche ma soprattutto per scegliere i sei rappresentanti del consiglio d’amministrazione della media company. La rielezione di Paolo Dal Pino a presidente di Lega sembra scontata mentre la decisione sulla media company alimenta maggiori curiosità, in particolare dopo le indiscrezioni relative ad una possibile nomina di Andrea Agnelli come presidente.

Ore 8.55 – Milik vola a Marsiglia – Arkadiusz Milik è atteso nella giornata di oggi a Marsiglia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club francese. Lo segnala RMC Sport. L’accordo fra il Napoli e il Marsiglia è stato trovato nella serata di ieri dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva deciso di far cadere le pendenze con l’attaccante polacco. Operazione chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a otto milioni più altri quattro di bonus.

Ore 8.12 – Il futuro di Gattuso non si discute – Il futuro di Gennaro Gattuso non è stato messo in discussione dalla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. Il tecnico è destinato a siglare il rinnovo di contratto che lo legherà al Napoli sino al 2023. Secondo quanto riferito da Repubblica, l’accordo è stato trovato da tempo ma l’annuncio non è ancora arrivata in quanto Gattuso ha spinto per eliminare le clausole inserite inizialmente nel contratto da Aurelio De Laurentiis.

Ore 8.02 – Inter, rinnovo per Lautaro – Nella giornata di ieri Beto Yaqué, il procuratore di Lautaro Martinez, ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Motivo dell’incontro, il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, non è ancora il momento delle firme ma ad ogni modo la volontà reciproca è di proseguire il rapporto e la visita in sede è servita a gettare le basi per la trattativa dei prossimi mesi.