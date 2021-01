Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Atalanta, le parole di Gasperini – Il tecnico dell’Atalanta ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese: «È importante restare nel gruppo delle prime, a parte chiaramente Inter e Milan. Ogni risultato è fondamentale, ma è importante anche la striscia positiva. Tutte fanno fatica a rispettare la marcia. Nel trend generale siamo messi bene, siamo in buona compagnia. Dobbiamo restare lì, tutto passa sulla singola partita. Siamo vicini alla fine del girone d’andata, è sempre un modo per fare un bilancio perché hai incontrato tutte le squadra». Le sue parole.

Ore 13.30 – Napoli, Gattuso sorride: Petagna recuperato – L’ex attaccante della SPAL si è allenato con il resto del gruppo ed è quindi a disposizione per la finale di Supercoppa Italana. Le ultime.

Ore 13.00 – Inter, buone notizie da Sanchez – Solo un leggero affaticamento per Alexis Sanchez, Conte lo avrà a disposizione per il match contro l’Udinese. Le ultime.

Ore 12.30 – Torino, ufficializzato anche lo staff di Nicola – Il Torino ha ufficializzato anche lo staff che seguirà Davide Nicola nell’avventura granata. Ecco i nomi.

Ore 12.00 – Milan, ufficiale l’arrivo di Mario Mandzukic – Il Milan ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante croato. Il comunicato.

Ore 11.30 – Giudice sportivo, gli squalificati per la 19ª giornata – Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo la 18ª giornata di campionato. Ecco chi saranno

Ore 11.00 – Lazio, le ultime da Formello – Le ultime dal centro sportivo della Lazio in vista del match di Coppa Italia contro il Parma. Il report.

Ore 10.30 – Torino, ufficiale l’arrivo di Davide Nicola – Il Torino ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore dei granata. Il comunicato.

Ore 10.00 – Inter, parla Moratti – Il presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di Tuttosport della cessione del club: «Ormai entrano dappertutto e dobbiamo abituarci a questo tipo di mentalità anche se nel calcio c’è sempre stato un responsabile, una persona che decide. Il mio ritorno? No ormai certi club hanno una dimensione che non sono più consentite ad una persona». Le sue parole.

Ore 9.30 – Milan quasi Campione d’Inverno, ora un poker di mercato per lo scudetto – I rossoneri vincono due a zero con doppietta di Ibra e inguaiano il Cagliari di Di Francesco. Dopo Meité e Mandzukic in arrivo altri rinforzi. L’editoriale

Ore 9.00 – Crotone, Messias: «Il mio dribbling è innato. Credevo di essere scarso» – Il fantasista del Crotone Junior Messias ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: «A volte mi chiedo io stesso da dove provengano le mie finte. Credo sia una cosa innata e naturale. Quel movimento del corpo per spiazzare l’avversario ce l’ho dentro di me. Mi viene naturale. Il dribbling l’ho imparato per strada, in Brasile. Io non ho fatto il settore giovanile in un club, mi divertivo con i miei amici dove capitava. Giocavamo liberi, ognuno faceva quello che voleva. E a me piaceva dribblare». L’intervista

Ore 8.30 – Lozano e i gol agli esordi: la Juventus è avvisata – Hirving Lozano ha una particolarità: segnare in tutti gli esordi in una competizione. La Juventus, avversaria del Napoli in Supercoppa, è avvisata. La statistica