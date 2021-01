Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 Inter, Conte in conferenza stampa: «La Juventus è un punto di riferimento» – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus: «Se una squadra vuole capire a che punto, deve confrontarsi con la Juventus; che è l’unico punto di riferimento. Loro favoriti per lo scudetto? Io non voglio indicare favoriti e non favoriti. Noi dobbiamo avere grandissimo rispetto per una squadra che ha dominato per 9 anni e vuole dominare anche per il decimo. Negli anni passati non c’è stata proprio storia». La conferenza integrale

Ore 13.20 – Atalanta, Gasperini: «Il Genoa ha ritrovato entusiasmo» – In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa: «Il Genoa ha portato la Juventus ai supplementari in Coppa Italia, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato». La conferenza

Ore 12.30 – Dal Pino favorevole all’ingresso dei fondi – Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ai microfoni di Radio Deejay si è detto favorevole all’ingresso nel nostro campionato dei fondi: «La Lega riassume l’attività sportiva e la vendita dei diritti. Con i fondi separeremmo le due cose creando una società controllata dalla stessa Lega al 90% e al 10% dai fondi che metterebbero 1,7 mld di euro, una cifra importante. I fondi di private equity sono operatori industriali che raccolgono soldi per investire e hanno serie competenze». Le parole