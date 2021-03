Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata in tempo reale

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.43 – Formazioni ufficiali Lazio Crotone: le scelte degli allenatori – Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Crotone, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021. Le formazioni.

Ore 13.05 – Gravina: «Non un pericolo far entrare 10 mila persone in stadi da 60 mila» – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così parlato nelle vesti di ospite in audizione oggi dalla Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio a Firenze. Le sue parole riportate da Calcio e Finanza. Le parole.

Ore 12.37 – Fiorentina, Conferenza Prandelli: «Lavoriamo bene e siamo sul pezzo. Non c’è paura» – Intervenuto in conferenza stampa, Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha così parlato alla vigilia del match contro il Benevento. Le parole.

Ore 10.55 – Roma, Totti rivela: «Costretto a dire addio al calcio, stavo bene fisicamente e di testa» – In una intervista a “7”, inserto del Corriere della Sera, Totti ha rivelato alcuni particolari del suo addio alla Roma e al Calcio: «Sapevo che prima o poi avrei dovuto smettere. Bisogna essere realisti. A quaranta anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato costretto». L’intervista

Ore 10.05 – Conferenza stampa Juric: «Il Sassuolo ha stabilità di idee. Futuro? È presto» – L’allenatore del Verona ha parlato alla vigilia della partita contro il Sassuolo: «Da tre anni fanno un certo tipo di calcio, hanno stabilità di idee. De Zerbi lavora sui piccoli particolari, stanno facendo molto bene. Vogliamo giocare come all’andata, cercando di fargli male». La conferenza

Ore 9.40 – Inter, infortunio Vidal: operazione riuscita – Il centrocampista cileno si è operato al ginocchio: «Nella mattinata di oggi Arturo Vidal è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito». Il comunicato