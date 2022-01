Ultime Notizie Serie A: stasera la Supercoppa, nuovo protocollo in Serie A

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Supercoppa, Veron: «Inter più solida della Juve. Inzaghi bravo e moderno» – Juan Sebastian Veron, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato della finale di Supercoppa Inter-Juve in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 9.15 – Serie A, accordo col Governo per il nuovo protocollo: con 12 positivi stop alla squadra – La Lega Serie A e il Governo hanno trovato l’accordo per il nuovo protocollo per contrastare il caos creato dal Covid. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, Osimhen freme: possibile panchina già a Bologna – Osimhen freme per tornare in campo e potrebbe già essere in panchina in Bologna-Napoli. La notizia

Ore 8.20 – Inter Juve, le trappole di Allegri per scompaginare la Supercoppa – Inter Juve assegna la Supercoppa italiana e il primo trofeo della stagione: favoriti i nerazzurri, ma occhio alle trappole di Allegri. L’editoriale