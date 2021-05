Ultime Notizie Serie A: Ranieri lascia la Samp, il futuro di Simy

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.30 – Ranieri annuncia l’addio alla Sampdoria – Claudio Ranieri conferma l’addio alla Sampdoria anche in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni del tecnico doriano. Le sue parole

Ore 13.00 – Conferenza stampa Cosmi: «Simy lascerà Crotone. Ounas è un ospite» – Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Le sue parole

Ore 12.15 – Boga Sassuolo, addio a fine stagione – Jeremie Boga, intervistato da L’Equipe, annuncia il suo addio al Sassuolo. Le sue parole

Ore 11.30 – Nuovo allenatore Parma – Il Parma dopo la retrocessione programma in fretta il ritorno in Serie A. D’Aversa saluterà a fine stagione e il presidente Krause si è già messo alla ricerca del sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport piace parecchio Filippo Inzaghi – corteggiatissimo anche dal Monza di Berlusconi e Galliani – ma in corsa c’è anche Fabio Cannavaro. I dettagli.

Ore 11.00 – Depay annuncia l’addio al Lione – Memphis Depay annuncia l’addio al Lione e chiarisce che intende andare in un top club. Le sue parole.

Ore 10.30 – Rimborso spese arbitrali gonfiati – Ieri pomeriggio è scoppiato lo scandalo riguardante il mondo arbitrale a causa di alcuni rimborsi spese gonfiati dagli stessi direttori di gara. La Stampa approfondisce il tema nelle sue pagine e aggiunge che i tre arbitri fermati (La Penna, Pasqua e Robilotta) rischiano la carriera. Dopo essere finiti fuori dai radar da un mese, adesso sono sotto osservazione ed a breve dovrebbe arrivare il verdetto degli 007 federali con i tre arbitri che rischiano lo stop alla carriera

Ore 10.15 – La lettera d’addio di Iachini – Il tecnico della Fiorentina ha scritto una lettera d’addio al club viola pubblicata sul sito ufficiale. Il testo integrale.

Ore 10.00 – Tutti vogliono Gattuso – Dopo La Champions il tecnico del Napoli incontrerà i presidenti dei vari club per parlare del progetto delle squadre. I dettagli.

Ore 9.45 – Le parole di Cragno – Il portiere del Cagliari ha parlato a La Nuova Sardegna della difficile stagione dei rossoblù. Le sue parole.

Ore 9.30 – Le parole di Raspadori – Il giovane attaccante del Sassuolo si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport e a Tuttosport. Le sue parole.

Ore 9.15 – Le parole di Iachini in conferenza – Il tecnico della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Crotone. Le sue parole.

Ore 9.00 – Dura punizione per il Benevento – Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Benevento potrebbe andare a Torino per la sfida contro la squadra di Nicola in pullman. Sarebbe questa l’idea del presidente Vigorito, infuriato per la retrocessione della squadra. I ragazzi di Filippo Inzaghi dovrebbero sostenere 12 ore di viaggio in pullman prima della gara di domenica sera.

Ore 8.50 – Ottimismo per la permanenza di Conte – Si respira grande ottimismo all’Inter per la permanenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Le ultime.

Ore 8.30 – Le parole di Oriali – Il dirigente dell’Inter si è raccontato alla Gazzetta dello Sport svelando alcuni retroscena del rapporto con Antonio Conte. Le sue parole.

Ore 8.20 – Parla De Paul – Il fantasista dell’Udinese si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul futuro.