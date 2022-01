Ultime Notizie Serie A: Osimhen al rientri, domani incontro col Governo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore 10.05 – Napoli, oggi visita decisiva per Osimhen: due date per il rientro – L'attaccante del Napoli Osimhen sosterrà oggi la visita decisiva al volto. Due date per il rientro.

Ore 9.15 – Serie A, domani l'incontro gol Governo: dai no vax alle squadre estere. I nodi da sciogliere – Nella giornata di domani ci sarà l'incontro tra la Lega Serie A e il Governo per "normalizzare" il campionato.

Ore 8.40 – Udinese, Marino non ci sta: «Con l'Atalanta partita fantasmi, chiamati ragazzi che erano sul divano» – Il dirigente dell'Udinese Marino non ci sta dopo quanto avvenuto nel match contro l'Atalanta. Le parole

Ore 8.20 – Chiesa shock: Juve e Nazionale, ecco come sostituirlo – Il responso degli esami ha stroncato la stagione di Chiesa, per la Juve e la Nazionale si apre il capitolo della sostituzione.