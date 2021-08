Ultime Notizie Serie A: ore decisive per Lukaku al Chelsea, gelo Insigne-De Laurentiis

Ore 10.05 – Napoli, De Laurentiis in ritiro: gelo totale con Insigne. La situazione –Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro, ma con Lorenzo Insigne è stato gelo totale. La notizia

Ore 9.15 – Riapertura stadi al 50%, Dal Pino: «Primo passo in avanti, presto impianti pieni» – Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha commentato la decisione del Governo di accettare la proposta dei posti a scacchiera per la riapertura degli stadi. Le parole

Ore 8.40 – Lukaku Chelsea, ore decisive: ecco quanto entrerà realmente nelle casse dell’Inter – Calciomercato Inter: la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku potrebbe chiudersi a breve. Ecco quanto incasseranno realmente i nerazzurri. La notizia

Ore 8.20 – Roma, la nuova idea di Mourinho: senza mercato, Pellegrini regista – Nel caso in cui non dovesse arrivare il centrocampista richiesto, José Mourinho potrebbe optare per schierare Lorenzo Pellegrini da regista nella Roma. La notizia