Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 15.38 – Milan, Infortunio Rebic – Infortunio per Ante Rebic che non dovrebbe far parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani in casa del Verona.

Ore 15.30 – Bologna, Mihajlovic in conferenza stampa – Sinisa Mihajlovic parla alla vigilia della gara contro il Napoli e torna anche sulla sua performance a Sanremo: ecco le sue parole

Ore 15.05 – Parma, conferenza stampa di D’Aversa – Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Le sue parole

Ore 15.00 – Verona, Juric alla vigilia della gara con il Milan – Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Le sue parole

Ore 14.45 – Infortunio Kokorin: lesione alla coscia sinistra – Brutte notizie per la Fiorentina, si ferma Kokorin. Il comunicato della società.

Ore 14.30 – Napoli, Bakayoko non si allena: le ultime da Castelvolturno – «Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. Bakayoko non ha preso parte alla seduta per indisposizione».

Ore 13.50 – Genoa, Ballardini presenta la sfida con la Roma – Davide Ballardini parla ai canali ufficiali del Genoa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole

Ore 13.30 – Cagliari, Semplici in conferenza stampa – Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, parla in vista della gara di domani contro la Sampdoria: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Ore 12.30 – Fiorentina, Prandelli non si nasconde – Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia della gara contro il Parma: «Io a rischio? Sto trascurando famiglia e amici». Le dichiarazioni

Ore 12.05 – Spezia, nessun nuovo positivo dopo Provedel – Buone notizie per lo Spezia: nessun nuovo positivo nel gruppo squadra dopo Ivan Provedel. Il comunicato e i convocati di mister Italiano.

Ore 12.00 – Milan, la conferenza stampa di Pioli – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: le dichiarazioni dell’allenatore

Ore 11.05 – «Andrà tutto bene», Caputo ci ripensa: «Oggi scriverei “vacciniamoci tutti”» – In una intervista a La Repubblica, Caputo ha parlato dell’esultanza dello scorso anno quando stava per esplodere la pandemia: «Il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni». Le parole

Ore 10.25 – Inter, Lukaku segna e fa segnare: il belga meglio di Messi e Cristiano Ronaldo – Numeri da capogiro per l’attaccante belga, tra gol e assist è il primo in Serie A. Il bomber nerazzurro è anche davanti a Cristiano Ronaldo e Messi. I numeri

ore 9.50 – Torino, Belotti assente: Sanabria scalpita per l’esordio – Il Gallo sarà assente contro il Crotone, così ecco che potrebbe arrivare una chance per l’attaccante arrivato in granata a gennaio. La notizia

Ore 9.15 – Covid e calcio, torna il rischio stop per i campionati – La curva dei contagi da Covid-19 aumenta e, esattamente un anno dopo, torna il rischio di uno stop dei campionati. La notizia

Ore 8.45 –Napoli, rinnovo Insigne: azzurro a vita, ma col taglio dello stipendi – Il club azzurro vuole fare di Insigne la bandiera del club, lo stesso vuole il calciatore. Le trattative per il rinnovo non sono ancora cominciate, ma ci sarà il problema ingaggio. La notizia

Ore 8.20 – Inter, prima lo scudetto e poi l’Europa: Conte vuole aprire un ciclo – Conte vuole aprire un ciclo con l’Inter, lo scudetto è l’obiettivo primario poi si comincerà a pensare all’Europa. E la società lavora ai rinnovi. La notizia