Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.45 – Conferenza stampa Gasperini: «Difficile fare risultato col Verona» – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni

Ore 13.20 – Fiorentina, tensioni tra Amrabat e Prandelli: rischia di saltare il Milan – Ci sarebbe stato un duro scontro negli spogliatoi tra Amrabat e Cesare Prandelli subito dopo il triplice fischio di Fiorentina-Spezia. Come riporta il Corriere Fiorentino, ci sarebbe stata grande tensioni tra i due.

Ore 13.00 – Juventus, iniziativa contro il razzismo – Juventus contro il razzismo: maglie speciali per Prima Squadra e Women in occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale. I dettagli

Ore 12.15 – Toloi commenta la prima convocazione in Nazionale –Rafael Toloi festeggia la prima convocazione in Nazionale. Le sue parole riportate sul sito dell’Atalanta.

Ore 11.50 – Inter, Marotta dimesso dall’ospedale – Come riporta Gazzetta.it, Marotta è stato dimesso in mattinata per il miglioramento del suo stato di salute. Buone notizie anche per il gruppo squadra: tutti negativi i tamponi dell’ultimo ciclo di test.

Ore 10.00 – Fiorentina, le parole di Martinez Quarta – Martinez Quarta, giovane difensore della Fiorentina, sta pian piano diventando un pilastro della retroguardia viola e, in una intervista a Tuttosport, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del club toscano. Le sue parole

Ore 9.20 – Scamacca ribalta il Parma, Genoa a +9 sulla zona retrocessione – Ballardini pesca il jolly dalla panchina e vola in zona tranquillità. Il Parma annaspa e non riesce e trovare continuità, e la classifica fa paura. L’editoriale

Ore 9.00 – Inter, Sala: «Sì allo stadio, ma devo avere conferme sulla proprietà» – Il Sindaco di Milano è tornato sulla questione Inter-Stadio in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.40 – Juventus, patto nello spogliatoio tra Pirlo e la squadra: l’obiettivo – Andrea Pirlo e la sua squadra avrebbe stretto un patto nello spogliatoio per portare in alto la Juventus. La notizia

Ore 8.20 – Roma, Kumbulla: «Voglio diventare un pilastro di questa squadra» – Il difensore giallorosso si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek: «Sono giovane, sto crescendo e imparando. Cerco di dare il mio massimo nel presente, sapendo che posso migliorare. Ma questo è l’altro mio grande sogno: diventare un pilastro della Roma». L’intervista