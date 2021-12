Ultime Notizie Serie A: Vavro si sfoga, le parole di Colantuono

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.35 – Salernitana, Colantuono: «Fiorentina? Mi aspetto una gara di carattere dai miei ragazzi» – Alla vigilia della sfida con la Fiorentina, Stefano Colantuono ha parlato ai canali ufficiali della Salernitana: le dichiarazioni. L’analisi

Ore 12.25 – Hamsik: «Scudetto? Il Napoli può farcela. Se non fossi andato in Cina…» – Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, svela un retroscena sul suo passato in azzurro. Le dichiarazioni del centrocampista slovacco. L’intervista

Ore 12.05 – Infortunio Giroud, il francese punta ad esserci per Milan-Napoli – Infortunio Giroud, prosegue la fase di riabilitazione dell’attaccante francese. L’obiettivo è la sfida del 19 dicembre. La notizia

Ore 11.25 – Lazio, Vavro accusa: «Rimasto solo per le regole finanziarie» – Il difensore della Lazio Vavro accusa la società e dichiara di voler andar via il prima possibile. Il difensore della Lazio Vavro accusa la società e dichiara di voler andar via il prima possibile. Le parole

Ore 10.55 – L’accusa di Dalma Maradona: «Il Napoli ci ha negato l’ingresso allo stadio» – La primogenita di Maradona, Dalma, ha rivelato alcuni retroscena su quanto accaduto nelle ultime settimane con il Napoli. Le dichiarazioni

Ore 10.05 – Empoli, Bajrami: «Il mio modello è Zidane. Ho sofferto per le panchine» – Il trequartista dell’Empoli Bajrami si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 9.15 – Falcao ricorda Paolo Rossi: «Mai stato un avversario, ma un amico» – L’ex calciatore brasiliano Falcao ha ricordato Paolo Rossi in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole L’ex calciatore brasiliano Falcao ha ricordato Paolo Rossi in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Ore 8.40 – Italia, difficile rimandare la giornata di marzo per favorire gli Azzurri: la situazione – L’ipotesi rimandare la giornata di campionato di marzo per favorire gli Azzurri in vista dei playoff mondiali sembra complicata. Si riparte dallo stage di febbraio. La notizia

Ore 8.20 – Atalanta-Villarreal, specchio di un’Italia agghiacciata – Il deludente Atalanta-Villarreal chiude i gironi di Champions League con l’ennesima amarezza per il calcio italiano. L’editoriale