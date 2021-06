Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.00 – Juve, Trezeguet ai saluti – David Trezeguet lascia il ruolo di Brand Ambassador bianconero. I dettagli.

Ore 12.00 – Svelato il nuovo pallone della Serie A – La Nike ha svelato il pallone che sarà utilizzato nella stagione 2021-2022. Le immagini.

Ore 11.30 – Dybala capitan futuro della Juve – Il progetto del club bianconero è di insignire Paulo Dybala con la fascia da capitano. I dettagli.

Ore 11.00 – Cessione Salernitana, le parole di Garbi – Gianluca Garbi, ad della Banca Sistema, ha parlato della cessione del club campano ad un trust. Le sue parole.

Ore 10.30 – Chiellini diventa imprenditore – Il capitano di Juve e Nazionale si lancia nel campo dell’imprenditoria investendo su un farmaco anti infortunio. I dettagli.

Ore 10.05 – Belgio Italia, Cannavaro: «Azzurri a un bivio. Nessun paragone col passato» – Fabio Cannavaro ha parlato in vista dei quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio. Le parole

Ore 9.25 – Juventus Locatelli, la trattativa si complica: sirene estere per il centrocampista – Si complica la trattativa per Manuel Locatelli, con il Sassuolo che vorrebbe di più. Sul centrocampista ora ci sarebbero anche sirene estere. La notizia

Ore 8.40 – Inter, Inzaghi chiama Lautaro: si lavora per il rinnovo del Toro – L’Inter non vuole cedere un altro big dopo Hakimi e così sarebbe a lavoro per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. La notizia

Ore 8.20 – Euro 2020, la rivincita di Southgate: l’Inghilterra ora “vede” la finale – L’Inghilterra vola ai quarti di finale di Euro 2020 eliminando la storica rivale Germania e regalando a Southgate una straordinaria rivincita. L’editoriale