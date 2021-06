Ore 13.05 – La FIGC boccia il trust della Salernitana – Nuovi sviluppi sul fronte cessione per il club campano, che rischia di non poter iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Entro sabato i chiarimenti, la vendita resta congelata. Gli aggiornamenti

Ore 12.15 – Termina l’era Rizzoli – L’AIA ha deciso di cambiare il designatore degli arbitri: il candidato principale sarà Gianluca Rocchi. Non sono mancate le tensioni con la FIGC

Ore 10.45 – Belgio Italia, Giaccherini: «Il mio gol nel 2016 grazie a sfuriata di Conte…» – Emanuele Giaccherini racconta il gol segnato contro il Belgio durante l’Europeo del 2016. Le parole

Ore 9.15 – Juventus, telefonata a Cristiano Ronaldo per capire il futuro? La situazione – In casa Juventus tiene banco la situazione relativa al futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa potrebbe decidere il portoghese. La notizia

Ore 8.40 – Italia, Conte: «Alla pari col Belgio, nessuno ha la nostra idea di gioco» – Antonio Conte ha analizzato l’Europeo dell’Italia esaminando anche la prossima partita contro il Belgio di Lukaku. Le parole

Ore 8.20 – Dopo Cristiano Ronaldo, stecca Mbappé: Euro 2020 e la caduta degli dei – In due giorni Euro 2020 perde le stelle più luminose del calcio continentale: dopo Cristiano Ronaldo, anche Kylian Mbappé se ne torna a casa insieme alla super favorita Francia. L’editoriale