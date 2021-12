Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.20 – Lazio, Immobile in dubbio: spunta anche la quarantena fiduciaria – Non solo febbre e gastroenterite, ma anche una quarantena da rispettare per Immobile. La notizia

Ore 13.40 – Report e le intercettazioni shock tra Lugaresi e Abodi sulle plusvalenze – Stasera a Report l’intervista ad Infantino e si parlerà delle intercettazioni fra Abodi e Lugaresi. La notizia

Ore 12.05 – Arbitri Serie A: le designazioni per la 19a giornata di campionato – L’AIA ha reso noti gli arbitri per la 19a giornata del campionato di Serie A. La notizia

Ore 11.20 – Fiorentina, Commisso: «Ci batteremo per regole uguali per tutti» – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scritto la consueta lettera di Natale per tutto l’ambiente viola. Le parole

Ore 10.30 – Salernitana, Fabiani: «I trustee hanno già chiesto alla Lega una proroga» – Fabiani è intervenuto a Radio Rai e ha parlato del caso Salernitana. Le parole

Ore 9,40 – Mazzola: «Inzaghi è già trai grandi allenatori dell’Inter» – La leggenda nerazzurra parla del tecnico Inzaghi. Le parole

Ore 9.20 – Il Covid torna a far paura – Il Governo studia misure restrittive per lo stadio. Le ultime

Ore 8.50 – Dybala, slitta il rinnovo con la Juventus – L’argentino dovrà aspettare per la firma sul contratto. Le ultime

Ore 8,40 – Roma, Abraham ritrovato – L’attaccante torna a segnare con il cambio modulo di Mou. La notizia

Ore 8.20 – Napoli, partito il casting post Manolas – Piace un difensore ungherese del Fenerbache. La notizia

Ore 8.10 – La Serie A scopre il fuorigioco fantasma – I due casi di Bergamo e Milano fanno rumore. L’editoriale