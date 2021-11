Ultime Notizie Serie A: le parole di Agnelli su Sarri, la statua di Maradona

Ore 12.35 – Napoli, dimesso Osimhen. Ora due settimane di riposo – Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato dimesso dalla clinica dove era stato operato. Gli ultimi aggiornamenti. Il comunicato

Ore 11.55 – Conferenza stampa Mazzarri: «Salernitana avversario difficile, occhio a sottovalutarli» – Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri in conferenza stampa. Le sue parole alla vigilia della sfida contro la Salernitana. Le parole

Ore 11.15 – Il Napoli ricorda Maradona: «Campione infinito e mito immortale» – A un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il Napoli ricorda la sua più grande leggenda. Il comunicato

Ore 10.05 – Fiorentina, Dragowski verso il recupero. Ma Terracciano ha stravolto le gerarchie – In casa Fiorentina è pronto ad aprirsi un inaspettato ballottaggio tra i pali: Terracciano avrebbe superato Dragowski. La notizia

Ore 9.15 – Napoli, tristezza e amarezza per Osimhen: ma l’attaccante pensa già ad allenarsi – Victor Osimhen è in osservazione in clinica dopo l’operazione al volto, ma il nigeriano pensa già di tornare ad allenarsi. La notizia

Ore 8.40 – Juventus, Agnelli: «L’anno di Sarri è stato una me**a» – Nel corso del documentario All or Nothing, il presidente della Juventus Agnelli ha commentato i risultati della passata stagione. Le parole

Ore 8.20 – Maradona, un anno dopo: il mito sfregiato giorno dopo giorno – Un anno fa se ne andava Diego Armando Maradona, il cui ricordo continua a essere giorno dopo giorno offuscato e mistificato. L’editoriale