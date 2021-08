Ultime Notizie Serie A: Kean alla Juve, Djuricic si racconta

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Sassuolo, Djuricic: «Vogliamo arrivare subito dietro le big. De Zerbi mi ha cambiato la vita» – Il trequartista del Sassuolo Filip Djuricic parla degli obiettivi stagionali che si pone con la maglia neroverde. Le parole

Ore 9.15 – Inter, Handanovic zoppica: Onana primo nome per sostituirlo – Samir Handanovic non sembra affidabile come un tempo. L’Inter è a caccia del suo erede, con Onana che sembra essere l’indiziato numero uno. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, col Genoa con il tridente leggero: Spalletti ha deciso – Contro il Genoa, il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per squalifica. Spalletti ha deciso di affidarsi al tridente leggero. La notizia

Ore 8.20 – Kean, la Juve nuova grande occasione: ora dimostri di non essere un altro Balotelli – La Juve ha deciso di scommettere nuovamente su Moise Kean, chiamato a dare un segnale di maturità a tutto il calcio italiano. L’editoriale