Ultime Notizie Serie A: Le parole di Milinkovic Savic, Mancini cambia

Ore 13.45 – Empoli, Andreazzoli: «La sosta è un fastidio. Il Verona mi piace molto» – Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine dell’amichevole disputata contro il Perugia. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. L’intervista

Ore 13.05 – De Vrij e Dzeko tornano all’Inter: esami per i due infortunati – Sia Edin Dzeko che Stefan de Vrij torneranno a Milano nella giornata di oggi: esami per l’olandese in serata. La notizia

Ore 12.05 – Juventus, il retroscena su Haaland: «Sfumò per 2,5 milioni…» – Vincenzo Morabito, intermediario di tante trattative di calciomercato, in una intervista a Tuttosport ha rivelato un retroscena su Haaland e la Juventus. Il retroscena , intermediario di tante trattative di calciomercato, in una intervista a Tuttosport ha rivelato un retroscena sue la

Ore 11.45 – Lazio, Milinkovic-Savic: «Voglio migliorare ancora. Ibrahimovic il mio eroe» – Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, in una lunga intervista ai canali ufficiali della FIFA si è raccontato a 360°. Le parole

Ore 10.15 – Inter, infortunio De Vrij: ansia in casa nerazzurra, oggi gli esami – In casa Inter si teme per le condizioni di De Vrij. Oggi il difensore svolgere gli esami per valutare l’entità dell’infortunio. Le ultime

Ore 9.15 – Lazio, rinnovo Luiz Felipe: Lotito vuole blindare il difensore. Le ultime – In casa Lazio si lavora al rinnovo di Luiz Felipe. Il presidente Lotito è intenzionato a blindare il difensore. La notizia

Ore 8.40 – Italia, Mancini cambia in vista dell’Irlanda del Nord: dentro Tonali, idea Scamacca – In vista di Irlanda del Nord-Italia, Mancini si appresta a fare diversi cambi di formazione. Tonali pronto dal 1′, ipotesi Scamacca titolare. La notizia

Ore 8.20 – Donnarumma, debolezze e solitudini dei numeri uno – Donnarumma esce allo scoperto per la prima volta, manifestando un pizzico di malessere nella situazione al Paris Saint Germain e nel dualismo con Keylor Navas. L’editoriale