Ultime Notizie Serie A: Infortunio per Barella, Tonali si è ripreso il Milan

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.00 – L’esplosione di Tonali: così si è ripreso il Milan. Definitivamente – Il centrocampista rossonero, criticato lo scorso anno, ora è il nuovo insostituibile di Pioli. La notizia

Ore 11.35 – Infortunio per Barella: apprensione in casa Inter per il centrocampista – Il calciatore nerazzurro non è al 100%. Apprensione in vista della sfida contro l’Atalanta. La notizia

Ore 11.05 – Caso Vidal: per l’Inter è out ma il Cile vuole convocarlo lo stesso – Rischio caso diplomatico tra Inter e Cile per Arturo Vidal: il cileno è infortunato ma potrebbe andare comunque in Nazionale. La notizia

Ore 10.30 – La reazione dello spogliatoio Juve dopo la sfuriata di Allegri – Retroscena importante da casa Juventus sulla reazione dello spogliatoio juventino dopo la sfuriata del tecnico post-Milan. La notizia

Ore 10.05 – Napoli, Zola elogia Osimhen: «Devastante, è l’erede di Lukaku» – L’ex attaccante del Napoli Gianfranco Zola ha esaltato le qualità di Victor Osimhen. Le parole

Ore 9.15 – Scarpa d’oro, la gioia di Lewandowski: «Sono come il vino. E non ho ancora finito» – L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato dopo la consegna della Scarpa d’oro. Le parole

Ore 8.40 – Riapertura stadi, entro fine settembre capienza al 75%. E il 100% è vicino – In settimana si terrà una riunione del Cts per discutere l’aumento della capienza negli stadi dal 50% al 75%. La notizia

Ore 8.20 – Inter di forza e abbondanza, l’Atalanta sbuca negli specchietti – La quinta giornata di Serie A ha preso il via con la prova di forza targata Inter che si avvicina al meglio al big match con l’Atalanta. L’editoriale