Ultime Notizie Serie A: Atalanta su Berardi, si decide il futuro di CR7

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Ronaldo Manchester City, corsa contro il tempo: la richiesta della Juventus – Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo spinge per lasciare i bianconeri, per il Manchester City è una corso contro il tempo. E i bianconeri fanno il prezzo. La notizia

Ore 9.15 – Mbappé dà il via al valzer dei fenomeni: lui al Real Madrid, il PSG su Haaland – Il Real Madrid spinge per Kylian Mbappé, un affare che potrebbe dare il via a un incredibile valzer di fenomeni in attacco. E la Juventus… La notizia

Ore 8.40 – Atalanta, pazza idea Berardi: il calciatore chiede al Sassuolo un trattamento “alla Locatelli” – Calciomercato Atalanta: i nerazzurri cercano un esterno e negli ultimi giorni di trattative potrebbero fiondarsi su Domenico Berardi del Sassuolo. La notizia

Ore 8.20 – Ronaldo al PSG con Messi: nel caso, non chiamiamolo più calcio – L’ultima settimana di passione del calciomercato ripropone la più incredibili delle suggestioni: Ronaldo al PSG insieme a Messi. L’editoriale