Ultime notizie Serie A: gli aggiornamenti del 6 maggio 2021 – VIDEO

Ore 14.05 – Coppa Italia, c’è l’annuncio sullo sponsor: sarà Crypto.com – La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia 2020-2021: «Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia».

Ore 13.30 – Fiorentina, Milenkovic amaro: «Tante difficoltà, tutti vorrebbero lottare per l’Europa» – Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club toscano dove ha parlato della sua esperienza in maglia viola anche con un pizzico di amarezza. Le parole

Ore 12.40 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di campionato – Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 12.20 – La Superlega si difende: «La UEFA non può escludere club dalla Champions» – Fonti vicine alla Superlega dichiarano, come riportato dall’Ansa, che la UEFA non può escludere nessun club dalla Champions League: «Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente». Le voci

Ore 11.30 – Juve, quanto costa Sarri! – La Roma sceglie Mourinho e Maurizio Sarri è (al momento) senza panchina. Il tecnico toscano non sarà il nuovo allenatore giallorosso e la Juve trema per la scelta del club di Friedkin. Senza un nuovo contratto, infatti, l’ex mister costerà altri 12 milioni lordi alle casse bianconere. Una cifra che Agnelli & co farebbero volentieri a meno di sborsare: la speranza è la Premier.

Ore 11.15 – Mediaset interessata alla Coppa Italia? – La Coppa Italia 2021-2022 avrà un nuovo format. La competizione, infatti, sarà riservata a squadre di Serie A e di Serie B: cancellata la possibilità di assistere a favole come quella dell’Alessandria nel 2016. Il motivo è presto detto: rendere la coppa nazionale più appetibile per le tv. Il Corriere dello Sport riporta che l’auspicio della Lega è attirare l’interesse anche di Mediaset oltre che della Rai, che nello scorso triennio aveva investito 33 milioni di euro nella competizione.