Ultime notizie Serie A: gli aggiornamenti del 4 febbraio 2021

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.15 – Milan, Gabbia verso il recupero: ecco quando può rientrare – Matteo Gabbia è ormai prossimo al recupero. Il centrale rossonero è ai box da quasi due mesi, ma potrebbe tornare presto a disposizione di Pioli. La notizia

Ore 13.00 – Gattuso alza il muro contro l’Atalanta: piovono critiche, ma il fine può giustificare i mezzi – Gattuso sceglie di chiudersi contro l’Atalanta e di giocarsi a Bergamo l’accesso in finale di Coppa Italia. L’approfondimento

Ore 12.21 – Le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A – L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 21ª giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 11.41 – Inter, offerta di BC Partners – Momento di svolta per l’Inter. BC Partners ha presentato un’offerta ufficiale alla famiglia Zhang: i dettagli della proposta

Ore 11.22 – Napoli, le condizioni di Insigne – Oggi Lorenzo Insigne si sottoporrà a esami strumentali dopo la botta al polpaccio che lo ha costretto al cambio nel corso della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Sulla base degli esami si stabiliranno gli eventuali tempi di recupero.

Ore 10.44 – Inter, pace fatta fra Conte e Vidal – Arturo Vidal non verrà punito dal tecnico dell’Inter Antonio Conte dopo la sua reazione al momento del cambio contro la Juventus.

Ore 10.15 – Dybala sta per tornare – Paulo Dybala potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già oggi o domani: nel mirino Roma o al massimo Inter. La situazione

Ore 9.46 – Buffon ancora nei guai – Una nuova bestemmia rischia di mettere nei guai Gianluigi Buffon. L’episodio è avvenuto nel corso della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Ore 9.32 – Il pericolo Superlega sulla Serie A – I soldi per la Serie A in arrivo dai fondi d’investimento sono messi in pericolo dalla possibile creazione della Superlega. Il voto in programma oggi potrebbe slittare. I dettagli

Ore 8.57 – I dettagli del rinnovo di Inzaghi – Simone Inzaghi ha accettato la proposta di prolungamento da parte di Lotito. La nuova intesa arriverà dunque fino al 2024 e lo stipendio salirà dagli attuali 2 a 2,5 milioni l’anno. A cui potrà aggiungersi una serie di bonus.

Ore 8.21 – Inter, le ultime sulla cessione – Continuano le trattative per la cessione dell’Inter ma il presidente Steven Zhang prima di lasciare vorrebbe vincere lo Scudetto. La ricostruzione

Ore 8.01 – Juventus, rinnovo per CR7 – Secondo quanto riferito da Tuttosport, l‘ipotesi di allungare il contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus fino al 2023 non è più così remota. Non si è ancora aperta una vera trattativa ma in questo modo la dirigenza bianconera avrebbe il vantaggio di spalmare l’ammortamento dell’acquisto su un’ulteriore stagione.