Ultime Notizie Serie A: Lazio contro i tifosi, tegola Lasagna per il Verona

Ore 13.05 – Verona, tegola Lasagna – L’attaccante ha rimediato un infortunio che lo costringerà ad alcune settimane di stop: «Verona – Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Kevin Lasagna ha riportato una lesione della fibrocartilagine meniscale interna del ginocchio sinistro».

Ore 12.20 – Atalanta, ecco le nuove maglie – Il club bergamasco ha presentato ufficialmente le divise che verranno indossate nel corso della stagione 2021/22. Guarda le foto

Ore 12.00 – Lazio, duro comunicato contro i tifosi – La società biancoceleste ha preso posizione dopo lo striscione esposto da alcuni sostenitori contro Hysaj: «La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la Società». Leggi la nota completa

Ore 11.oo – Genoa, parla Shomurodov – L’attaccante uzbeko si è raccontato in vista della seconda stagione in maglia rossoblù: «L’anno scorso ho segnato 8 gol, adesso mi piacerebbe superare quota 10 e magari arrivare a segnarne una quindicina, sarebbe un bel traguardo. L’attaccante avversario che mi è piaciuto di più? Naturalmente Cristiano Ronaldo e poi Lukaku. Il difensore? Quelli dell’Inter, de Vrji, Skriniar e in particolare Bastoni». Le dichiarazioni complete

Ore 10.45 – Udinese, Nuytinck capitano? – Le parole del difensore bianconero dopo l’addio di De Paul: «Sarebbe bellissimo ricevere la fascia da capitano, ma non ne abbiamo ancora parlato. Io ho sempre lavorato per la squadra e continuerò a farlo. Vedremo cosa succederà. De Paul è stato un capitano incredibile, per noi c’era sempre sia in campo sia fuori. Era importante per tutti. Non sarà facile per nessuno indossare la sua fascia, ma questo è il calcio».

Ore 10.05 – Napoli, rinnovo Insigne: Spalletti prova a ricucire lo strappo tra il capitano e De Laurentiis – In casa Napoli tiene sempre banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Tra il calciatore e De Laurentiis il rapporto è testo, ma Spalletti prova a ricucire. La notizia

Ore 9.20 – Torino, Buongiorno: «Juric mi dà tanti consigli, c’è empatia. Sogno la Nazionale» – Il giovane difensore del Torino Alessandro Buongiorno si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.40 – Juventus Locatelli, che svolta: accordo col Sassuolo per la contropartita – Calciomercato Juventus: l’affare Locatelli sarebbe alla svolta, i bianconeri e il Sassuolo avrebbero trovato l’accordo sulla contropartita. La notizia

Ore 8.20 – Da Dybala a Kessié, da Brozovic a Insigne: ogni rinnovo ha le sue spine – A meno di un anno dalla scadenza le big del nostro calcio si ritrovano ad affrontare un rinnovo spinoso: Dybala, Kessié, Brozovic e Insigne. L’editoriale