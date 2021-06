Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13:30 Fiorentina, in programma un vertice di mercato: i nomi sul taccuino –Come riporta la Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha in programma per il weekend un vertice di mercato con il nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Continua a leggere

Ore 13:00 Bologna, due regali a Mihajlovic per la permanenza: i nomi –Come riporta la Gazzetta dello Sport il Bologna non cederà i suoi big e andrà sicuramente a rinforzarsi con due acquisti: il primo nome è quello di Marko Arnautovic per l’attacco, mentre il secondo nome è quello di un centrale difensivo da affiancare a Soumaoro.

Ore 12:30 Calciomercato Inter, dopo l’azzurro il nerazzurro per Raspadori? –E, come riportato da Tuttosport, il perfetto erede del Toro l’Inter lo avrebbe individuato in Giacomo Raspadori, fresco di convocazione in azzurro per Euro 2020. Al Sassuolo ah chiuso in crescendo, i nerazzurri sarebbero i più interessati ad acquistarlo anche se i neroverdi non hanno necessità di vendere e potrebbero quindi sparare alto.

Ore 12:00 Calciomercato Salernitana, da Simy a Lasagna: i nomi dei possibili colpi –Come riporta il Corriere dello Sport sul taccuino sono finiti Simy, autore di un campionato eccellente a Crotone, oltre che il suo compagno Messias, Defrel e Frattesi. Attenzione anche all’usato sicuro che risponde ai nomi di Gaetano Letizia e Kevin Lasagna.

Ore 11.30 – Nuovo stadio Cagliari: comunicati i tempi di costruzione – Come si legge nel comunicato emanato ieri tramite i canali social del club, «la società confida, nel rispetto della tempistica prevista dalle procedure amministrative in corso, che i lavori possano essere avviati nel 2022 e completati nei successivi 24 mesi»

Ore 11.15 – Di Francesco Verona: Setti prova lo sprint. In pole per il post Juric – Eusebio Di Francesco potrebbe tornare su una panchina di Serie A: il Verona avrebbe individuato in lui l’erede di Ivan Juric

Ore 11.oo – Salernitana, parla il ds Fabiani – Angelo Fabiani, ds della Salernitana, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Le sue parole

Ore 10.30 – Juventus, Morata incerto sul futuro: «Non ho notizie. Su Ancelotti…» – Morata: «Futuro? Non so se sarà ancora alla Juve ma sono sereno. CR7…». Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero

Ore 10.00 – Inzaghi all’Inter: domani l’ufficialità. Blitz a Milano del tecnico – Simone Inzaghi è entusiasta della sua nuova avventura all’Inter, ma manca ancora l’annuncio ufficiale che, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Intanto l’allenatore starebbe preparando un blitz a Milano insieme al suo staff

Ore 09.30 – Allenatore Udinese: il Venezia convince Zanetti. Obiettivo Maran – Come riportato da Sky Sport, sembra tramontare la pista Paolo Zanetti, convinto dal Venezia a restare dopo la promozione in A. Virata decisa dunque su Rolando Maran, vecchio pallino dell’Udinese.

Ore 09.00 – Tudor senza filtri: parole su Juve e Pirlo – Igor Tudor ha parlato della sua esperienza alla Juventus in un’intervista al giornale croato Vecernji List. Le sue parole

Ore 08.30 – Dionisi Sampdoria, Ferrero nega: «Non ho visto nessuno» – Massimo Ferrero nega qualsiasi incontro con Alessio Dionisi. Il presidente della Sampdoria, sulle pagine de Il Secolo XIX, rivela una telefonata con l’agente del tecnico per capire a che punto sarebbero i dialoghi con il club toscano. Le sue parole

Ore 08.20 – Fabian Ruiz: «Sono felice a Napoli. Qualificazione Champions? Il calcio è ingiusto» – Fabian Ruiz ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.