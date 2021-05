Ultime Notizie Serie A: gli aggiornamenti del 18 maggio 2021

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12:00 Carnevali: «Non facciano acquisti che non possono permettersi. Tradito dalla Superlega» – LE PAROLE

Ore 11:30 Nuova maglia Juve 2021/22, è ufficiale: in campo nella finale di Coppa Italia – VIDEO –Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2021/22. Sarà disponibile da oggi per l’acquisto e farà il suo debutto nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Ecco il comunicato del club bianconero. SCOPRI LA NUOVA MAGLIA

Ore 11:00 Barella: «La nostra Inter la perfetta squadra di Conte. Non siamo nell’esercito, ma…» LE PAROLE

Ore 10:30 Juventus, tre fattori per convincere Cristiano Ronaldo. L’ipotesi Sporting… –Ha fatto notizia nella giornata di ieri il trasloco notturno delle supercar di Cristiano Ronaldo con una ditta di trasporti portoghese. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di CR7. CONTINUA A LEGGERE

Ore 9.56 – Gianluca Vialli a margine della presentazione del libro La Bella Stagione, edito da Mondadori e da oggi in uscita in libreria, ha ripercorso i suoi anni alla Sampdoria con uno sguardo al presente e al futuro Le sue dichiarazioni

Ore 9.39 – Claudio Ranieri, l’agente Luca Bascherini e Massimo Ferrero si incontreranno giovedìe discuteranno del rinnovo di contratto, ma la distanza è ancora molto ampia. CLICCA QUI

Ore 9.05 – Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato com’è stato gestita in casa nerazzurra la complicata stagione. Le sue parole

Ore 8.23 – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per l’effetto domino Allegri-Zidane. Il tecnico toscano è già pronto a prendere il posto del francese sulla panchina del Real Madrid, con il punto interrogativo sul futuro di Zizou. Le ultime