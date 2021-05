Ultime Notizie Serie A: Ferrero ha scelto il nuovo allenatore, il futuro di Simone Inzaghi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12:0 Lazio, fissato l’incontro per il rinnovo di Inzaghi con Lotito e Tare –Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato fissato l’incontro triangolare con il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Il tecnico si siederà con loro al tavolo con loro per discutere della prossima stagione e vedere se continuare il progetto insieme o divedere le proprie strade.

Ore 11:30 Varriale: «Su Cuadrado rigore inquietante», sul web impazza l’hashtag #VarrialeOut –I tifosi bianconeri si sono scagliati contro il vice direttore di Rai Sport, accusato di parzialità, mandando in tendenza su Twitter il #VarrialeOut. Prosegue la guerra social al giornalista avverso ai colori bianconeri.

Ore 11:00 Sampdoria, Ferrero ha scelto il nome per il dopo Ranieri –Il futuro di Gotti, come detto, potrebbe interessare da vicino la Sampdoria qualora non si trovasse la quadra per il rinnovo di contratto con Ranieri. Il tecnico dell’Udinese, scelta low cost, è in cima alla lista delle preferenze di Massimo Ferrero per la prossima stagione.

Ore 10:30 Cavani contro il Var: «Annullano gol per i capelli in fuorigioco, toglie il fascino al calcio» LE PAROLE

Ore 9.55 Donnarumma premio Milan? – Milan, se batte il Cagliari è Champions con un premio, probabilmente più di uno ma quello grande potrebbe determinare il futuro. Gazzetta dello sport identifica questo premio in Donnarumma, vale a dire il rinnovo contrattuale tanto aspettato e tanto discusso, probabilmente con il sistema di rinnovo a ponte per due anni. CONTINUA A LEGGERE

Ore 9.26 Aggiornamenti Pirlo – Non solo Zinedine Zidane per la panchina della Juventus, come scrive Gazzetta Simone Inzaghi ha un accordo con Lotito per il rinnovo alla Lazio ma ha fatto sapere al presidente di voler aspettare la fine della stagione. CONTINUA A LEGGERE

Ore 9.05 Napoli-Fiorentina vale la Champions – La Juventus ha fatto il suo ieri battendo, seppur in modo rocambolesco, l’Inter. Ora il Napoli deve rispondere e per farlo ha a disposizione la gara delle 12.30 a Firenze con la Fiorentina. All’andata al San Paolo era finita con un sonoro 6-0. CONTINUA A LEGGERE

Ore 8.30 Inter, quando l’incontro Zhang-Conte? – Una sconfitta che dà comunque fastidio, quella dell’Inter con la Juventus di ieri, soprattutto per com’è arrivata. Il rigore su Cuadrado che ha regalato il 3-2 ai bianconeri non c’era, ma il vice di Conte Stellini ha preferito evitare l’argomento nel dopo partita. Conte invece è da tempo ormai che evita del tutto i giornalisti. CONTINUA A LEGGERE