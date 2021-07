Ultime Notizie Serie A: felicità per Allegri alla Continassa, parla Miranchuk

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.30 – Le parole di Miranchuk – Il fantasista russo ha parlato della prossima stagione con l’Atalanta. Le dichiarazioni.

Ore 14.00 – Lazio, parla Akpa Akpro – Dal ritiro ad Auronzo di Cadore il centrocampista biancoceleste ha parlato così in vista della prossima stagione. Le sue parole.

Ore 13.30 – Milan, Scaroni torna sulla Superlega – Il presidente del Milan torna a parlare della Superlega. Le sue parole.

Ore 13.00 – Milan, ecco Giroud – L’attaccante francese arriverà a Milano giovedì mentre la mattina successiva effettuerà le visite mediche. Il programma.

Ore 12.30 – Genoa, le parole di Cassata su Pandev – Il giocatore rossoblù ha svelato che potrebbe esserci ancora il Genoa nel futuro di Pandev. Le sue dichiarazioni.

Ore 12.00 – Entusiasmo alle stelle per Allegri alla Continassa – Oggi la Juve inizia il ritiro e l’entusiasmo è alle stelle per il ritorno di Allegri, al quale i tifosi fanno una richiesta ben precisa. I dettagli.

Ore 11.30 – Lozano lascia l’ospedale – Dopo il terribile infortunio avuto all’occhio, il messicano ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato. I dettagli.

Ore 11.00 – Luis Alberto oggi a Roma – Lo spagnolo arriverà nella Capitale per un confronto e le visite mediche con la Lazio. I dettagli.

Ore 10.45 – Le parole di Strootman – Il centrocampista olandese ha parlato delle sensazioni che vive da nuovo giocatore del Cagliari. Le sue dichiarazioni.

Ore 10.30 – Parla la moglie di Berardi – La moglie del fresco Campione d’Europa ha parlato a QS del futuro di Berardi. Le sue parole.

Ore 10.10 – Inter, in arrivo 30 milioni – Tra sponsor di manica, main sponsor e sponsor sul retro arriveranno 30 milioni per l’Inter. I dettagli.

Ore 10.15 – Italia, Evani: «Tutti volevano tirare i rigori, lì ho capito che avremmo vinto» – Il vice c.t. Alberico Evani ha parlato della lotteria dei rigori che ha portato l’Italia a vincere l’Europeo. Le parole

Ore 9.30 – Le parole di Pagliuca – L’ex portiere di Sampdoria e Inter ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Italia Campione d’Europa. Le sue parole.

Ore 9.15 – Napoli, rinnovo Insigne complicato: De Laurentiis non ha in programma d’incontrarlo – Si complica ulteriormente il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe in programma incontri con il suo entourage. La notizia

Ore 8.40 – Italia, Spinazzola: «Sapevo saremmo arrivati in fondo. Ora sono stanchissimo» – Leonardo Spinazzola torna a parlare del successo dell’Italia all’Europeo e delle sue condizioni fisiche. Le parole

Ore 8.20 – Luis Enrique e gli inglesi: due modi diversi di vivere la sconfitta – Continua a far discutere l’atteggiamento degli inglesi dopo la sconfitta con l’Italia: ben diverso da quello elegante e signorile di Luis Enrique. L’editoriale