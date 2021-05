Ultime Notizie Serie A: gli aggiornamenti del 12 maggio

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.45 – Conferenza stampa Cosmi – Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Le sue parole.

Ore 13.15 – Parla Gravina, tra riforma Serie A e Juventus – Gabriele Gravina ha parlato a margine dell’incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. Le parole

Ore 12.45 – Parma, Gervinho escluso dai convocati: il motivo della scelta – «Gervinho, dato il persistere del fastidio dovuto a una fibrosi muscolare, per precauzione rimarrà ad allenarsi a Collecchio. Al suo posto tra i convocati é stato inserito Chaka Traoré».

Ore 11.30 – Milan, infortunio Tonali: out contro il Torino. Le condizioni – Trauma contusivo al ginocchio sinistro, sarebbe questa la prima diagnosi che lo escluderebbe dalla gara con il Toro, in seguito si valuteranno le condizioni per capire se sarà disponibile per la gara con il Cagliari di domenica 16 maggio, ore 20:45.

Ore 11.05 – Juve, il secondo addio di Buffon e l’ombra di una Juve senza totem – Buffon saluta, stavolta per davvero. A fine stagione darà il suo addio a una Juve al momento fuori dalla Champions, indeciso se smettere o no. L’approfondimento

Ore 10.30 – Salernitana, Castori: «Il mio calcio come quello di Klopp e Guardiola» – Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della promozione conquistata con la squadra granata. Le parole

Ore 10.00 – Atalanta, la sblocca sempre Malinovskyi: il dato sull’ucraino – Ruslan Malinovskyi è l’uomo che sblocca le partite per l’Atalanta: i suoi gol aprono sempre le marcature. Il dato

