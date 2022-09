Ulivieri: «Juve-Salernitana? Errore del VAR di tipo meccanico»

Renzo Ulivieri è tornato sull’errore del VAR in Juve-Salernitana: le parole del presidente dell’AIAC.

Renzo Ulivieri è intervenuto ai microfoni di LaPresse per parlare delle polemiche arbitrali seguite a Juventus-Salernitana. Di seguito le dichiarazioni del presidente dell’AIAC.

ULIVIERI – «Le polemiche sul gol annullato della Juve? Credo ci sia stato un errore ‘meccanico’. Se agli arbitri mancava quell’immagine e non è stata mostrata la linea della posizione di Candreva che sembrerebbe tenere in gioco Bonucci, questo è un discorso che riguarda non gli arbitri ma i tecnici ed è inutile discutere. Bisogna migliorare la tecnica. Detto questo il Var ha ridotto il numero degli errori. A me all’inizio non piaceva ed ero per l’errore umano e sarei restato così. Ma la Var di errori ne ha tolti tanti. E l’oggettiva del Var c’è».