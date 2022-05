Ulivieri: «Arbitri sulla strada giusta. No al Var a chiamata»

Il presidente dell’Assocalciatori Ulivieri ha parlato della crescita degli arbitri in questa stagione in Serie A

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato del campionato di Serie A che sta per terminare.

ARBITRI E ALLENATORI – «Io ho il record mondiale, mi sono anche impegnato perché avevo come modello Liedholm, ma dopo cinque minuti di partita tornavo io… Le tensioni sono tantissime e c’è da migliorare. E una carica agonistica come quest’anno era raro si vedesse. C’è da considerare anche gli arbitraggi: i direttori di gara quest’anno hanno fatto un grande passo in avanti. Fino alla passata stagione era un fischiare continuo, quest’anno si fa correre il più possibile per favorire lo spettacolo e qualche contestazione in più c’è per forza di cose. Però bisogna dire bravi agli arbitri e a chi li dirige perché questa è la strada giusta, noi dobbiamo stare più calmi e capire le difficoltà degli arbitri».

VAR A CHIAMATA – «Questo vorrebbe dire abbassare i ritmi, non credo sia una buona idea. Non lo farei, sono sicuro che per l’esperienza accumulata non ce ne sarà bisogno. Il Var ha manifestato qualche limite ma in misura ridottissima».

