Ufficiale – Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria

Ranieri nuovo allenatore della Sampdoria, sarà il tecnico romano a prendere il posto di Di Francesco esattamente come l’anno scorso a Roma

Salta un’altra panchina in Serie A. Dopo l’esonero di Giampaolo al Milan è arrivato anche quello di Di Francesco come allenatore della Samp. Al suo posto Massimo Ferrero ha scelto Claudio Ranieri. Come riporta Sky Sport il tecnico ha firmato un contratto biennale.

Destino vuole che la prima sulla panchina dei blucerchiati sarà proprio contro la Roma, di cui Ranieri è stato allenatore.