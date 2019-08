UFFICIALE – Mercato chiuso in Inghilterra: Milinkovic resta alla Lazio. Almeno per ora…

Si è chiuso il mercato in Premier League e il Manchester United ha rinunciato a Sergej Milinkovic, il cui futuro sembra essere ancora alla Lazio

Manchester United, Tottenham? No, per ora e probabilmente per tutta la prossima stagione la squadra di Milinkovic sarà la Lazio. Il serbo è stato anche quest’anno un uomo mercato, ma come la scorsa estate, nessuno ha affondato concretamente il colpo. Tante parole, pochi fatti, con le trattative alimentate più dai giornali che dai dirigenti.

PREMIER – Il calciomercato in Inghilterra si è chiuso alle ore 18:00 e Pogba è rimasto al Manchester United. Il francese potrebbe anche essere ceduto fino al 2 settembre, ma sarebbe abbastanza inverosimile immaginare uno scenario simile. Il Real Madrid si è tirato indietro, spaventato dalle richieste dei red devils. E in questo effetto domino che non è scattato, cosa ne sarà di Milinkovic? Il serbo probabilmente resterà ancora a Roma e lo farà senza polemiche e con il sorriso sulle labbra. Nessuno ha mai fatto pervenire un’offerta concreta dalle parti di Formello. La richiesta di 90-100 milioni del presidente Lotito non è stata avvicinata da nessun club, ragion per cui Sergej non lascerà la Capitale. La Lazio a differenza di tanti club europei, non ha bisogno di vendere e per il secondo anno di fila, potrebbe trattenere in rosa uno dei centrocampisti più completi al mondo. Cosa fondamentale e da non sottovalutare, Milinkovic non ha MAI chiesto di andare via e non si è MAI messo di traverso con la società. Per lui arriverà un rinnovo a campionato iniziato, con la società che giustamente intende quantomeno avvicinare, le proposte di ingaggio ricevute dai top club europei.